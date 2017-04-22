« تعليم تبوك» تختتم « الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة»

اختتمت إدارة نشاط الطالبات بمنطقة تبوك أمس، البرنامج التدريبي «الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة « الذي يهدف إلى تدريب الطالبات والمعلمات على مهارات الكتابة القصصية. واستهدف البرنامج طالبات المرحلة الثانوية، وقد ناقشت المدربة الدكتورة عائشة الحكمي المتدربات بمحاور البرنامج ومن أهمها: تعريف القصة القصيرة، ونشأة القصة القصيرة، وأنواع وأنماط القصة القصيرة وعناصر بنائها، وأبرز مؤلفي القصة القصيرة في أدبنا العربي الحديث والسعودي، وكيف تكتبين قصة قصيرة، وتدريبات عملية على كتابة القصة القصيرة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)