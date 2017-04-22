رئيس مالى يغادر جدة

جدة ـ واس

غادر رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، جدة أمس.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشوون الأمنية، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومديرمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)