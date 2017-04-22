غادر رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، جدة أمس.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشوون الأمنية، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومديرمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.
رئيس مالى يغادر جدة
غادر رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، جدة أمس.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)
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