افتتاح مركز للاستشارات الأسرية في أملج

دشَّنت الكلية الجامعية بأملج أمس، مركزًا للاستشارات الأسرية بالكلية.

وأوضحت المشرف العام على المركز الدكتورة نجوى مفوز، أن افتتاح مركز الاستشارات الأسرية بالكلية الجامعية يأتي لتقديم برامج توعوية وتربوية ونفسية ودورات تدريبية متميزة للطالبات بشكل خاص والأسرة بشكل عام تتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة بجوده عالية للارتقاء بمستوى الأسرة أخلاقيًا واجتماعيًا. وأشارت مديرة المركز فاطمة خضر، إلى أن للمركز رؤية تتمثل في السعي لتحقيق بيئة ذات مستوى عالٍ من الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي تحت مظلة الشراكة المجتمعية الإيجابية .

وبينت أن للمركز عدة أهداف أهمها تحقيق الشراكة المجتمعية الإيجابية بين الجامعة والمجتمع، نشر الوعي بقيم الأسرة من حقوق وواجبات لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ودراسة احتياجات الطالبة والأسرة من توجيه وإرشاد وتوعية، والتقليل من التفكك الأسري ونسبة الطلاق في المجتمع، وتوفير التنمية الاجتماعية والبيئة الداعمة لطالبات الجامعة بشكل خاص والنساء المجتمع بشكل عام بتقديم الدورات ولقاءات والندوات والزيارات ورش العمل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)