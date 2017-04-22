تدشين أشهر قصر تراثي في أبها

أبها ـ واس

دشن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، أحد أشهر القصور التراثية في مدينة أبها، ويقع في حي «النصب» على ضفاف وادي أبها على مساحة 600 متر مربع.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالات أبها عاصمة للسياحة العربية 2017.

وأثنى الأمير سلطان بن سلمان على مبادرة إعادة تأهيل وترميم القصر، مشيراً إلى أن مدينة أبها خاصة ومنطقة عسير عامة غنية بتراثها وآثارها كالقصور والقلاع الأثرية والمنازل التراثية، مهيباً بالمجتمع المحلي ومن يمتلكون قصوراً ومنازل وقلاعاً تحديداً إلى مبادرات مماثلة تسهم في إعادة ترميمها وإحيائها وإبرازها.

يُذكر أن القصر أعيدت عناصره كما كانت عليه سابقاً كمتحف لقبيلة بني مغيد عسير، ويضم في جنباته ما يمثل مكانة القصر وعرض الأسلحة والوثائق التاريخية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)