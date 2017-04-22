المملكة تدين الهجوم على عناصر من الشرطة الفرنسية

الرياض ـ واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين. وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية فرنسا الصديقة، مقدماً العزاء لذوي الضحية ولحكومة وشعب جمهورية فرنسا، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٦) صفحة (١) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٧)