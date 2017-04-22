المشروبات الغازية يسرّع شيخوخة الدماغ

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن شرب عبوة واحدة على الأقل يوميًا من المشروبات الغازية، بما فيها منخفضة السعرات الحرارية أو ما يطلق عليها “الدايت”، يسرع شيخوخة الدماغ، ويرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة (بوسطن)، أن شرب ما لا يقل عن علبة واحدة يوميًا من المشروبات الغازية المحلاة أو “الدايت”، يزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بالأشخاص ممن يستهلكون علبة من تلك المشروبات مرة واحدة أسبوعيًا.

وكشفت الدراسة من أن السكر الزائد في جسم الإنسان، وخاصة الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية، قد يضر الدماغ.

وأكدوا أن تناول كوبين من المشروبات الغازية يوميًا، يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى لو كانت من نوع “الدايت”.

وكانت دراسات سابقة أثبتت أن تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بانتظام يمكن أن يؤدي إلى إصابة الخلايا المناعية بالشيخوخة المبكرة، وترك الجسم عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة بطريقة مشابهة لآثار التدخين.