رياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق

يتوقع لطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على شمال وشمال غرب وغرب المملكة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ليلاً شرقية الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.