ترحيب خليجي بإطلاق المختطفين السعوديين والقطريين

رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإطلاق سراح المواطنين القطريين والسعوديين، الذين تم اختطافهم في العراق منذ أكثر من عام، بينما كانوا في رحلة صيد برية بترخيص رسمي من الأجهزة المختصة في العراق.

وأعرب أمين عام مجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، “عن تهانيه، إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، و لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بعودة المواطنين السعوديين و القطريين المختطفين إلى وطنهم.”.

وأشاد “بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلت من أجل الإفراج عن المواطنين القطريين الـ 26، ومن بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية وإعادتهم إلى بلدهم وذويهم سالمين”.