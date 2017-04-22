يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من يوم غد الأحد 26 رجب 1438هـ، 2986 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 121 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى 5 أيام.

وسيتم تدريب الموظفين علي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، وإدارة الاجتماعات، وإدارة الأداء الوظيفي، وإدارة الجودة الشاملة، وادارة نظام التشغيل Windows، ومحطة العمل، وأساسيات أمن المعلومات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، وإعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية باستخدام الحاسب، إعداد المراسلات، أعمال الاستدلال، الإبداع الإداري، الاتصال في العلاقات العامة، الاتصالات الإدارية، الاشراف الاداري، الإلقاء الفعال، التحليل القانوني للقرارات الادارية، التفاوض مع الموردين، الجداول الإلكترونية (Excel)، الجوانب القانونية لحماية المستهلك، الحسابات الختامية الحكومية، الحقوق والمزايا المالية للموظف، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية (Power Point)، برمجة المشاريع الهندسية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تقييم دراسات الجدوى للمشاريع، حل المشكلات واتخاذ القرارات، حماية الملكية الفكرية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات الفهرسة الوصفية للكتب، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، الضمانات البنكية، تصميم الاستبانة، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات التعامل مع المرؤوسين.