استمراراً لدعم تطلعات المواطنين السعوديين بتملك المنازل دشنت المؤسسة العامة للتقاعد النسخة الجديدة من برنامج “مساكن” التي تشمل 7 مزايا فريدة في التحسينات والشروط الميسرة الجديدة لتمويل المساكن لكافة الموظفين الحكوميين الحاليين والمتقاعدين، بمن فيهم العسكريين والمدنيين.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن “إطلاق برنامج “مساكن” في حلته الجديدة يهدف إلى توفير حلول التمويل العقاري لموظفي الدولة، لتمكينهم وأسرهم من تملك منازلهم والاستفادة من مزايا البرنامج خلال فترة خدمتهم، وكذلك بعد تقاعدهم”.

بالإضافة لما يتميز به البرنامج من سهولة وسرعة في الإجراءات، ورغبة من المؤسسة العامة للتقاعد في توسيع شرائح المستفيدين في هذا البرنامج، قامت المؤسسة مؤخرا بإجراء مراجعة لشروط ومزايا البرنامج لتتناسب مع متطلبات وتطلعات المرحلة الحالية وتم ترقية البرنامج من خلال التركيز على دراسة احتياجات ورغبات المستفيدين من البرنامج وإضافة المزايا المطلوبة بشكل يجعله يوفر أسهل الطرق لامتلاك المنزل وبمزايا استثنائية”.

ومن افضل ما يميز برنامج “مساكن” عن عروض برامج التمويل العقاري الاخرى هو تسجيل ملكية العقار باسم المستفيد وتنفيذ آلية الرهن العقاري بشكل حقيقي، والذي يضيف نوعا من صفاء الذهن وراحة البال للعملاء.

إضافة الى العديد من المزايا الفريدة كانخفاض هامش الربح، و ثبات نسبة الاقساط الشهرية والتي لا تتغير طوال فترة التمويل والتي تصل إلى 30 عاماً، الأمر الذي يوفر المزيد من الاستقرار المالي للمستفيدين منه.

وتعتبر حرية اختيار اي بنك في المملكة من قبل عميل برنامج مساكن لاستقطاع الاقساط الشهرية ميزة فريدة حيث لا يتم التعامل مع بنك واحد فقط مما يضيف حرية مالية للمستفيد من البرنامج في اختيار البنك الذي يفضل التعامل معه.

علاوة على ذلك، يوفر برنامج “مساكن” فترة سماح للمستفيدين لمدة ستة أشهر من تاريخ استلام العقار لمدة التمويل التي تفوق عشر سنوات، وذلك بهدف تسهيل الانتقال إلى المنزل الجديد وتخفيف العبء المالي على المواطنين.

كما أنه يتم التمويل حتى سن سبعين عاما وهي أحد المزايا الهامة التي ينفرد بها برنامج مساكن وتساعد في توزيع أقساط المنزل على فترة زمنية أطول خصوصا في ظل ثبات أقساط المنزل وعدم تأثرها بأسعار تكلفة التمويل أو أسعار العقارات مما يضيف طمأنينة واستقرار مالي للمستفيد من برنامج مساكن، وكذلك فان هذه الميزة ساعدت على استفادة اكبر شريحة ممكنه من المتقاعدين لتملك منزل يلبي احتياجات اسرهم السكنية.

ويوفر برنامج مساكن ميزة التأمين التكافلي ضد الوفاة (لا سمح الله) بطريقة ينفرد بها البرنامج أيضا حيث يتم الإعفاء من كافة مبلغ التمويل عند وفاة أحد المتضامنين (لا سمح الله) في حال كون العقد بالتضامن.

وتم إضافة ميزة زيادة مبلغ التمويل عن طريق تعديل استقطاع الراتب بحيث يتناسب مع الراتب خلال فترة العمل وخلال فترة التقاعد مما يسمح بالاستفادة من البرنامج بأقصى درجة ممكنة.

وكذلك تم إضافة برنامج شراء الأراضي والذي يسمح بالاستفادة من أسعار الأراضي الحالية لشراء أرض بغرض بنائها في المستقبل وكذا السماح بشراء عمارة سكنية والأخذ في الإعتبار القيمة الإيجارية للوحدات السكنية عند إحتساب الدخل.

وكافة هذه المزايا الجديدة تم تصميمها بشكل يتيح فرصة أكبر للراغبين في الاستفادة من برنامج مساكن في عدة خيارات تمويلية تتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم وتناسب أكبر شريحة ممكنة من موظفي ومتقاعدي الدولة.

الجدير بالذكر، أن برنامج “مساكن” لتمويل المنازل متاح لموظفي الدولة الذكور والإناث في جميع أنحاء المملكة، ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 4000 ريال سعودي، ولا تقل أعمارهم عن 20 عاماً، ولا تزيد عن 70 عاماً عند سداد اخر قسط.

أما بالنسبة للموظفين الذين أحيلوا للتقاعد ويرغبون في الاستفادة من مزايا البرنامج، فيشترط ألا تزيد أعمارهم عن 65 عاماً عند التعاقد للحصول على الحد الادنى لمدة التمويل التي يوفرها البرنامج وهي 5 سنوات ليتمكن من سداد القسط اخر قسط عند عمر 70 عاما.

يذكر أن برنامج “مساكن” يقدم عن طريق شركة دار التمليك وكيل المؤسسة في تسويق وإدارة البرنامج والذي يستهدف موظفي الدولة والمتقاعدين ويمنحهم العديد من الفوائد والمزايا المنافسة.