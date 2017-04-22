نظام الأسد يشن حملة اعتقالات للاجئين الفلسطينيين

نفذت قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن قوات الأسد والأجهزة الأمنية التابعة لها داهمت العديد من المنازل السكنية بالمناطق التي تُسيطر عليها بمحافظة درعا، واعتقلت عدد من اللاجئين الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال وكبار السن.

وأكدت المجموعة في بيان أن أجهزة الأمن السوري اعتقلت لاجئة فلسطينية على أحد بدرعا، وأشارت إلى أن ذوي المعتقلة طالبوا عدم الإفصاح عن اسمها خوفًا على حياتها من بطش النظام.

ورأت أن حواجز قوات الأسد وأجهزته الأمنية تُشكل كابوسًا يُؤرق حياة اللاجئين الفلسطينيين بسبب حملات الاعتقال التي تمارسها الأجهزة الأمنية السورية.

وكانت مجموعة العمل، وثقت أسماء 1187 فلسطيني معتقل في سجون نظام الأسد لايزال الأمن السوري يتكتم على مصيرهم بينهم 87 لاجئة فلسطينية.