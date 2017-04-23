ارتدت الممثلة البحرينية أميرة محمد عقداً قيمته 20 مليون ريال سعودي في عرض الأزياء «fashian waay» الذي أقيم يوم أمس الأول في مملكة البحرين. ولفتت الممثلة البحرينية الأنظار في عرض الأزياء.
وكشفت أميرة محمد عن قيمة عقدها الفاخر في حوار تليفزيوني على هامش المعرض قائلة «عقدي هذا قيمته مليونا دينار بحريني أي 20 مليون ريال سعودي».
أميرة محمد ترتدي عقداً بـ 20 مليون ريال سعودي
ارتدت الممثلة البحرينية أميرة محمد عقداً قيمته 20 مليون ريال سعودي في عرض الأزياء «fashian waay» الذي أقيم يوم أمس الأول في مملكة البحرين. ولفتت الممثلة البحرينية الأنظار في عرض الأزياء.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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