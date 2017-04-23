أثارت الخسارة القاسية التي مني بها الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق أمام الاتحاد 4-1 أمس الأول ضمن الجولة الـ 24 من دوري جميل للمحترفين مخاوف جماهيره خصوصاً أن الفريق ما زال في منطقة الخطر.

وأصبح الاتفاق الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن أمام خيار وحيد وهو ضرورة الفوز في مباراتيه المقبلتين حتى يتفادى شبح الهبوط.

وتنتظر الاتفاق مباراتان في غاية الصعوبة، الأولى ستكون أمام القادسية الذي يقبع بدوره في منطقة الخطر، والثانية أمام الشباب الطامح إلى تحسين مركزه بعد خروجه خالي الوفاض من جميع بطولات الموسم.

وتأمل جماهير الاتفاق في أن تكون ردة فعل اللاعبين مختلفة تماماً في هاتين المباراتين اللتين لا تقبلان القسمة على اثنين كما طالبت إدارة النادي بتجهيز وتهيئة الفريق حتى يتمكن من تأمين موقعه في الدوري والبقاء مع الكبار في الموسم المقبل.

إلى ذلك، اعتبر لاعب الاتفاق حسن كادش أن الخسارة أمام الاتحاد لا تعني نهاية المطاف بالنسبة لفريقه، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في قدرة زملائه اللاعبين على مسح الصورة التي كانوا عليها خلال هذه المباراة، وتقديم مستوى يواكب طموحات الاتفاقيين في المباراتين المقبلتين.

وقال كادش في تصريحات بعد نهاية مباراة الاتحاد: «لم يحالفنا التوفيق خلال المواجهة، والاتحاد استغل الفرص التي سنحت له ونجح في تسجيل أربعة أهداف، وما حدث قد حدث وعلينا التفكير في المباراتين المقبلتين من أجل التعويض وضمان البقاء».

من جانبه، قدم حارس مرمى الاتفاق أحمد الكسار اعتذاره إلى جميع الاتفاقيين بعد الخسارة، وقال: «الاتفاق ليس أقل من الاتحاد ولكن الأخطاء ساهمت في هذه الخسارة»، واعداً جماهير ومحبي فارس الدهناء بالتعويض في المباراتين المقبلتين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)