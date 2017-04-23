الجيش الوطني يحرز تقدماً جديداً غرب تعز .. ويطوق معسكر جبل حام في الجوف

أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تقدماً جديداً؛ صباح أمس؛ بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح غرب تعز، بحسب ما أورد موقع المشهد اليمني الإخباري.

وقال مصدر عسكري: «إن قوات الجيش الوطني تمكنت من التقدم والسيطرة على قرية الضويحة والسلسلة الجبلية المحيطة بها؛ وجبل ريشان ودار دعسين وقرية العيصم في مديرية موزع غرب تعز».

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، وأشار المصدر إلى أن هذه المناطق تعد أصعب المناطق في موزع لأنها جبلية ووعرة وكثيفة الأشجار.

وفي محافظة الجوف سيطرت قوات الجيش الوطني أمس على مواقع جديدة بمديرية حام غرب المحافظة بعد معارك عنيفة دارت رحاها مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منذ الفجر.

وأكدت مصادر عسكرية أن معركة عنيفة بقيادة كتيبة الحزم تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع بجبل حام وتطويق معسكر حام الاستراتيجي.

وأفادت المصادر أن سيطرة الجيش الوطني على هذه المواقع ستؤمن المناطق المطلة عليها من زراعة الألغام. مشيراً إلى أن الجيش الوطني أصبح يسيطر ناريا على خط الإمداد للحوثيين في سوق الإثنين.

وتأتي هذه الانتصارات عقب انتصارات مماثلة حققها الجيش الوطني بمحافظة الجوف الخميس والجمعة الماضيين بمديرية المتون.

حيث تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على عشرة مواقع جديدة أهمها قرى «بيوت آل منيف» ومحطة بن شاهرة ومزرعة ورش.

من جهة أخرى، شن طيران التحالف العربي غارات جوية على منطقة الشريجة الفاصلة بين تعز ولحج استهدفت خلالها موقعين للميليشيات الانقلابية، كما استهدفت إحدى الغارات تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية شمال الشريجة، بحسب ما ذكر موقع «سبتمبر نت».

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني مدعوماً بالتحالف العربي يرصد على مدار الساعة كل التحركات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في المنطقة.

وفي سياق متصل، حاولت عناصر تابعة للميليشيات الانقلابية التسلل إلى أحد المواقع التي يسيطر عليها الجيش الوطني في جبهة كرش لكن تم رصدهم واستهدافهم بمختلف النيران.

وفي مديرية القبيطة بمحافظة لحج حاولت الميليشيات الانقلابية الوصول إلى جبل الحمام وثوجان بغطاء ناري كثيف من مواقع تمركزها في جبل جالس ومدرسة الفلاح غير أن الجيش أفشل تلك المحاولة.

وفي سياق آخر، كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ارتكبت 2723 انتهاكاً ضد المدنيين في 17 محافظة خلال الربع الأول من العام الجاري 2017.

وأوضح التحالف اليمني في نشرته الدورية أن الميليشيات الانقلابية قتلت 312 مدنياً بينهم 47 طفلاً و24 امرأة، وإصابة 467 آخرين بينهم 129 طفلاً و63 امرأة.

وأشار إلى أن الميليشيات الانقلابية اختطفت وعذبت 1296 مدنياً بينهم 413 تم إخفاؤهم قسرياً، فيما لقي 12 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم في السجون، لافتاً إلى أن من بين المختطفين 42 طفلاً و6 نساء و80 ناشطاً حقوقياً وسياسياً و14 رجل أعمال و10 منظمات مجتمع مدني و194 من فئات العمال و14 من وجاهات المجتمع و14 كادراً طبياً.

وأكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية على المنشآت العامة والخاصة بلغت 648 بينها 122 منشأة عامة و526 منشأة خاصة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)