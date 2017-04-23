تكريم المشاركين في فعاليات «نزهة بقيق الأول»

كرّمت بلدية محافظة بقيق الجهات المنظمة والمتطوعين لمهرجان نزهة بقيق الأول الذي أقيم في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، واستمر خمسة أيام، في ممشى حديقة شارع القطيف، بمشاركة أكثر من 20 أسرة منتجة قدمت منتجاتها من الأكلات الشعبية والأعمال اليدوية. وأكد رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج استمرار البلدية في دعم الأسر المنتجة من خلال إشراكهم في الفعاليات المتنوعة التي تنظمها البلدية، مقدماً شكره للجان المنظمة لمهرجان نزهة بقيق الأول وفريق بقيق التطوعي على جهودهم في إنجاح الفعاليات.

يذكر أن مهرجان نزهة بقيق الأول، لقي إقبالاً كبيراً من الزوار تجاوز 3000 زائر شاركوا في فعاليات المسرح التفاعلي المصاحبة للمهرجان، واستمتع عديد من الأطفال في ركن الألعاب الهوائية والملعب الصابوني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)