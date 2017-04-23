الأمير فهد بن سلطان يرعى تخريج 8850 طالباً وطالبة من جامعة تبوك .. الأربعاء

يرعى أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات الجامعة للعام الدراسي 1438 /1439هـ والبالغ عددهم (8850) خريجاً وخريجة، يمثلون مُختلف التخصصات، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك يوم الأربعاء المقبل.

وعبّر مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تشريفه لرعاية هذا الحفل واهتمامه المتواصل بالجامعة ومنجزاتها المختلفة في كافة المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية ووقوفه المباشر على مشاريعها وحرصه الدائم على الرقي بمستوى الجامعة ودفعها لمزيد من التميز في كافة مجالاتها.

وعدّ يوم تخريج هذه الدفعة من طلاب وطالبات الجامعة بمثابة الفرح للجامعة بأكملها، لاسيما وهو يمثل يوماً من أيام الإنجاز، ومشهداً من مشاهد المشاركة التنموية

من قبل الجامعة في بناء الوطن عبر هذه الدفعة التي تمثل الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات الجامعة، الذين يمثلون نواة المستقبل ويشكّلون رافداً مهماً وعهداً جديداً في سبيل تحقيق رؤية 2030 والذي يعد الشباب ركيزة أساسية من ركائزها سعياً للانطلاق بهم نحو مرحلة جديدة لبناء التنمية وخدمة المجتمع.

وأبان أن هذه الدفعة من خريجي الجامعة تتضمن أول دفعة من طلاب كلية الشريعة والأنظمة والعلاج الطبيعي والهندسة الصناعية، وأول دفعة من طلاب كلية أملج. وشكر الدكتور العنزي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على دعمه المستمر للجامعة وتوجيهاته التي دفعتها للتميز في مختلف الجوانب، وتأهيل طلابها وطالباتها التأهيل العلمي المناسب الذي يمكنهم من ممارسة العمل في جميع المجالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)