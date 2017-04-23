اختبار المقبولين في وظائف «الهلال الأحمر» .. 3 شعبان

حددت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي موعد اختبار المقبولين مبدئياً على وظائف (اختصاصي إسعاف وطب طوارئ- فني إسعاف وطب طوارئ)، وذلك يوم السبت 3 شعبان المقبل، بكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة- كلية خدمة المجتمع بحي الملز بمدينة الرياض.

وسيكون موعد الامتحان النظري للمتقدمين على وظيفة (فني إسعاف وطب طوارئ) في الساعة 8:30 صباحاً، فيما حدد الامتحان النظري للمتقدمين على وظيفة (اختصاصي إسعاف وطب طوارئ) ليكون في تمام الساعة 12:30 ظهراً. وأكدت الهيئة عبر حساباتها ضرورة التزام المتقدمين بإحضار أصل الهوية الشخصية، ونموذج دخول الاختبار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)