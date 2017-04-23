طرح مسودة «توطين المولات» لـ «التحسين»

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بالتدرج في توطين العمل بالمراكز التجارية «المولات»، حيث طرحت مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها، وذلك على الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19927

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن المسودة تتضمن أهم الممكنات الداعمة لقرار التوطين من خلال دعم رواتب العاملين، ودعم تمويل الراغبين في التملك بمبلغ يصل إلى مليون ريال، ودعم رواتب الملاك بمبلغ يصل إلى 3000 ريال شهرياً، وتوفير النقل والحاضنات للنساء العاملات، وتقديم التدريب والتأهيل المجاني.

ونوه، بحرص الوزارة على الاستماع لمختلف الآراء التي من شأنها تحسين مسودة القرار، داعياً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، خلال الفترة القادمة للمساهمة في تحسين المشروع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)