«تعليم الطائف» تُطلق «الإرشاد التعليمي والمهني» .. اليوم

تُطلق الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف اليوم الأحد، فعاليات معرض الإرشاد التعليمي والمهني، في بيت الطالب الواقع على طريق الهدا السياحي، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، حيث سيستمر المعرض الذي سيرعاه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، أسبوعاً واحداً، يبدأ صباح اليوم، وينتهي الخميس غرة شعبان المقبل، وفق خطة مجدولة للفعاليات والبرامج المصاحبة للمعرض، وتنظيم مجدول أيضاً لزيارات طلاب المدارس، التي ستبدأ يوم غدٍ الإثنين.

وتشهد برامج التوجيه والإرشاد في تعليم محافظة الطائف منذ أعوام حراكاً كبيراً وجهوداً حثيثة، لتنفيذ كثير من البرامج الإرشادية والتربوية، بما يحقق الفائدة والأهداف المرجوة للطلاب، وفق خطة زمنية مقننة، حيث يأتي هذا المعرض ضمن البرامج والفعاليات المجدولة في إدارة التوجيه والإرشاد لهذا العام والأعوام الماضية.

ويُعتبر الإرشاد المهني من الخدمات الرئيسة المرتبطة بمتطلبات الفرد والمجتمع، فهو يهدف إلى مساعدة الطلاب على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم، وتوضيح المجالات التعليمية والمهنية المتوفرة في المجتمع، وتقديم معلومات بشأنها، بالإضافة إلى تحقيق التكيف التربوي للطلاب، ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي، وتبصيرهم بالفرص المتاحة في ضوء الخطط التنموية التي تضعها الدولة، إضافة إلى الدور الكبير في إكساب الطلاب قدراً من المعلومات الإثرائية اللازمة لمساعدتهم على التخطيط المبكر والسليم لمستقبلهم الوظيفي والمهني، وتبصيرهم بالتخصصات التعليمية والمهنية المتاحة وخصائصها ومُتطلباتها لتمكينهم من المواءمة مع ما يمتلكونه من خصائص وقدرات، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات السليمة، والاختبارات المناسبة وفقاً لذلك، وكذلك توجيههم نحو المجالات والتخصصات المناسبة لهم، وبالتالي تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم الجديدة والاندماج مع عناصرها، في ظل تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل الفني والمهني لدى الطلاب، وإثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والفنية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية والمهنية والفنية والمدنية على المستوى الحكومي وكذلك الخاص.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)