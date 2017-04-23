تدشين المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي البترول ..اليوم

يقام غداً الإثنين المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية مهندسي البترول ويستمر حتى الخميس المقبل.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل ودورات تدريبية وتشارك فيه عدة شركات تشغيل وخدمات عالمية في مجال النفط والغاز وعلى رأسها أرامكو السعودية في معارض الظهران.

وتعد جمعية مهندسي البترول العالمية أكبر منظمة بعضوية منفردة تخدم مهندسين وعلماء ويصل عدد أعضائها في العالم بأكثر من 165 ألف عضو . وسيشارك مدير الجمعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المهندس زين العابدين بورشة عمل اليوم بعنوان أحدث التطورات التكنولوجية في رصد المكامن والتي ستقام في فندق المريديان بالخبر من الساعة السابعه والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)