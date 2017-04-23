دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس في مأرب عمل مركز الأطراف الصناعية المخصص لمن فقدوا أطرافهم من الأشقاء اليمنيين، الذي يوفر أطرافاً صناعية ذات جودة عالية للمصابين، ويدرب الكوادر اليمنية المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية اليمنية لضمان توطين الخدمات واستدامتها وذلك من خلال منظمة أطباء عبر القارات التركية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اليمنية ممثلة بهيئة مستشفى مأرب العام.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية والتي بلغت حتى مطلع شهر أبريل الجاري 124 مشروعًا نفذها المركز بكافة المحافظات اليمنية بمشاركة 81 شريكًا أممياً ومحلياً، وتعد امتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.

إلى ذلك وزع المركز، تموراً وملابس شتوية على 850 أسرة نازحة من صنعاء، تقيم في مخيم الخانق في وادي أملا بمحافظة مأرب. وتأتي المساعدات ضمن مشروع توزيع 865 طنًا من التمور و7 أطنان من الملابس الشتوية في عدد من المحافظات اليمنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)