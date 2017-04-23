وفد مجلس شباب الأعمال في الشرقية يزور ألمانيا.. غداً

يبدأ وفد مجلس شباب أعمال غرفة الشرقية، غداً، زيارة إلى الجمهورية الألمانية، تستمر لخمسة أيام، ضمن برنامج «زيارات»، أحد برامج مجلس شباب أعمال الشرقية، الذي يهدف إلى وقوف شباب أعمال المنطقة على مختلف التجارب الاقتصادية الناجحة في بلدان العالم، وتنمية وتطوير علاقات العمل الدولية لديهم، فضلاً عن تحفيز التبادل التجاري بين المملكة وغيرها من البلدان.

ومن المقرر أن يزور الوفد كل من معرض هانوفر، الذي يُعد من أكبر المُلتقيات الصناعية على الصعيد العالمي، وغرفة تجارة وميناء هامبورغ، إضافة إلى زيارة شركة سيمنس ومصنع أودي وشركة بي إم دبليو، ومعهد ونتيرنهمر توم، المُهتم بمجال الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك جامعة ميونيخ للتكنولوجيا، التي تدعم مجال ريادة الأعمال في مدينة ميونيخ.

يُشار إلى أن مجلس شباب الأعمال جاء لأجل رفع مستوى الأداء لدى مؤسسات قطاع الأعمال في المنطقة بخاصة الشبابية منها، وأن مثل هذه الزيارات تستهدف تمكين الشباب من التعرف على الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية وأهم المُلتقيات والمعارض الاقتصادية في مختلف البلدان.

وكان المجلس، قد زار ضمن برنامج «زيارات» أكثر من دولة للاطلاع على المعالم الاقتصادية فيها، كدولة الإمارات العربية المتحدة، التي زارها المجلس في عام 2015م واطلع على معالم التجربة الإمارتية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لزيارته لأكبر المنشآت التجارية والصناعية والتعرف على برامج أعضاء مجلس شباب الأعمال هناك وآلية عملها.

كما زار المجلس في العام الماضي 2016م اليابان، حيث تعرف على تجربتها في رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من التجارب العالمية الرائدة، وقد تم تسليط الضوء عليها في أكثر من لقاء في غرفة الشرقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)