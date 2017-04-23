 ترقية 25 موظفاً في أمانة نجران

هنأ أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، 25 موظفاً من منسوبي الأمانة تمت ترقيتهم ما بين المرتبة التاسعة إلى المرتبة السادسة، إلى جانب عدد آخر من موظفي بند الأجور بمختلف المسميات بعد توفر الشروط اللازمة للترقية.

وقال مدير إدارة شؤون الموظفين شليل بن محمد آل منصور، إن هذه الترقيات تأتي ضمن اهتمام أمين المنطقة تحفيزاً للموظفين لبذل مزيد من الجهد والعطاء والارتقاء بمستوى الأداء لخدمة المنطقة بالصورة المأمولة.

وأوضح آل منصور أن القرارات شملت ترقية مانع ظافر مانع آل عقيل؛ وعلي تركي محمد آل صعب، ومحمد حسين مهدي آل عباس إلى «المرتبة التاسعة»، وصالح سالم هادي آل عباس، ومحمد حمد أبوساق، وحسين علي حمد بروان، وفايز علي رجا اليامي إلى «المرتبة الثامنة»، وترقية مهدي محمد مانع آل سليم، وسالم محمد آل منجم، ومهدي هادي سالم آل شرية، وعبدالله علي رفعان آل سلامان، وعباس أحمد عباس المكرمي، وبدر منصور محمد الصقور، وإبراهيم علي حمد بروان، إلى «المرتبة السابعة»، وترقية علي عبدالله عسكر لسلوم، وخالد محمد جفيش آل منصور، ومحمد مهدي حمد آل جمهور؛ وصالح مهدي مرعي آل عباس، وصالح حمد علي آل شرية، وعبدالناصر صالح آل مرشدة، وهادي سعد هادي صقر، وحمد ظافر آل شاس، ومحمد حمد آل منصور، إلى «المرتبة السادسة»، وهادي محسن عيضة البديدي؛ ومحمد سعيد حسين الوادعي إلى فئة «د».

ومن جانب آخر، عبَّر المترقون عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه الثقة الغالية واعدين ببذل مزيد من الجهد، سائلين الله تعالى أن يكونوا عند حسن الظن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)