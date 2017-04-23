ضباء: 4 محاولات لتهريب 4 ملايين حبة «كبتاجون وترامادول»

أحبط جمرك ميناء ضباء 4 محاولات لتهريب كمية من حبوب «الكبتاجون» و»الترامادول» بلغت (4.142.935) حبة كانت مخبأة ضمن عدة إرساليات وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي، أنه تم ضبط تهريب هذه الكمية من خلال عدة محاولات، حيث وردت للجمرك أولاً إرسالية «بصل» محمولة على شاحنة قادمة عن طريق إحدى العبّارات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على كمية من حبوب «الكبتاجون» بلغ عددها (1.088.555) حبة، كانت مُخبأة داخل أكياس البصل ووضعت وسط الإرسالية.

وأبان العطوي أنه عُثر في المحاولة الثانية، على كمية من حبوب «الكبتاجون» بلغت (1.352.815) حبة كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل ألواح خشبية بأرضية شاحنة قادمة على إحدى العبّارات للمملكة، حيث تم وضع الحبوب وتعبئة الفراغات ببودرة لتوحيد الكثافة بعد تغليفها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه على أنظمة الأشعة.

وفي المحاولة الثالثة، تم ضبط كمية من حبوب «الكبتاجون» بلغت (1.089.767) حبة، وجِدت مُخبأة بمخابئ سرية أُعدّت لغرض التهريب داخل 4 مكائن خاصة بتقطيع الرخام، أما المحاولة الرابعة التي بلغت كميتها (593.978) حبة من حبوب «الكبتاجون» بالإضافة إلى كمية من حبوب «الترامادول» بلغت (17.820) حبة، كانت مُخبأة داخل الأبواب الخلفية للشاحنة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)