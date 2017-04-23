«أحياء الخبر الشمالية» تدرب طلاب الثانوية على التخصصات الجامعية

أطلقت‏ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الخبر الشمالية ‏(رقي) دورات تأهيلية لتوجيه طلاب الشهادة الثانوية في الأحياء التابعة للجنة في محافظة الخبر وإرشادهم في اختيار التخصصات الجامعية .

وقدم المهندس إياد رحمة، أول تلك الدورات التدريبية استعرض خلالها التخصصات‏ الهندسية في الجامعات.

وأوضح رئيس ‏لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الخبر الشمالية عبدالله الدحيم أن ‏الدورة شارك فيها أكثر من 65 طالبا وذلك في مقر مدرسة الخبر الثانوية، موضحاً بأن الهدف هو تمكين الطلاب خريجي الثانوية من الاعتماد على أنفسهم في اختيار تخصصهم الجامعي.

وأشار الدحيم إلى أن ‏الطلاب يجهلون كثيرا من التخصصات في الجامعات وكثير من ‏تلك التخصصات غير واضحة لدى الخريجين ‏ومن أبرزها التخصصات الهندسية وتنوعها ‏ومميزات كل تخصص هندسي سواء كان ‏معماريا أو المهندس الإلكتروني أو هندسة كهربائية أو غيرها من تخصصات الهندسة، ‏لافتاً إلى أن الطلاب أبدوا الاهتمام الكبير خلال الدورة التدريبية مؤكدا في الوقت ذاته لأن اللجنة ‏لديها الاستعداد لإقامة دورات ‏تدريبية في مدارس الخبر والمساهمة في توجيه الطلاب لاختيار التخصص المناسب.

في المقابل يشير المهندس إياد رحمة إلى أن كثيرا من الطلاب بعد التحاقهم بالجامعات يجدون أنفسهم في أماكن ليست هي رغباتهم أو التخصص الذين كانوا يخططون له، وذلك بسبب جهلهم بتفرعات التخصصات والوظائف والأعمال التي ترتبط بها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)