علاقات دبلوماسية بين المملكة وغواتيمالا

وقّعت المملكة وجمهورية غواتيمالا أمس، اتفاقية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حرصاً منهما على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما.

ووقّع الاتفاقية عن السعودية المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله المعلمي، وعن الجانب الغواتيمالي مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جورج سكينر كلي.

وأكد المعلمي أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي حرصاً منهما على ودعم قضايا الأمن والسلم الدوليين، ورغبة من البلدين في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والتجارية والثقافية وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، وتجسيداً لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بين البلدين في مختلف الميادين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)