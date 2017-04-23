أمير الشرقية يرعى لقاء الجهات الخيرية.. الأربعاء

يرعى أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف الأربعاء المقبل، “اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية” الذي تنظمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية، وذلك بفندق شيراتون الدمام.

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المشرف العام على اللقاء سمير بن عبدالعزيز العفيصان أن اللقاء يعقد سنوياً بالمنطقة الشرقية لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا التي تهم القطاع الثالث.

وأبان أن اللقاء هذا العام يتناول موضوع “العلاقات العامة والإعلام في العمل الخيري”، لاسيما وهو يركز في كل عام على قضية وموضوع مختلف من قضايا العمل الخيري من خلال عدة جلسات تناقش كل جلسة ورقة علمية أعدها نخبة من المتخصصين في المجال، إضافة إلى تقديم الاستشارات الخاصة في مجال العمل الخيري من قبل نخبة من المستشارين في منتدى الاستشارات الذي ينظمه اللقاء، فضلاً عن معرض اللقاء الذي يضم 23 جهة مشاركة تسعى لتبادل الخبرات في مجال العمل الخيري وتعريف الزائرين والمشاركين بالخدمات المجتمعية التي تقدمها.

وأشار إلى أن اللقاء الذي يستمر لمدة يومين، يتضمن لقاءً مفتوحاً مع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب عقد عدد من جلسات العمل والندوات وتنظيم منتدى الاستشارات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)