حفل جائزة الأمير نايف للمرأة المتميزة .. اليوم

يطلق صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، اليوم الأحد، جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للمرأة المتميزة في نسختها الثانية في العاصمة الرياض، والتي تهدف إلى تكريم صاحبات الإنجازات البارزة على مستوى الوطن وإبراز الجوانب المشرقة لهن.

وهنأت رئيسة مركز الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز لأبحاث ودراسات المرأة في الصندوق، الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز الفائزات بالجائزة التي تشكل دعماً كبيراً للخطوات الكبيرة التي خطتها المرأة في مجالات التنمية المختلفة، كما أعربت عن شكرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز على رعايتها حفل تسليم الجوائز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر أن الجائزة تهدف إلى تكريم صاحبات الإنجازات البارزة على مستوى الوطن وإبراز الجوانب المشرقة لهن، وذلك بدعم ومتابعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وأضافت نائبة الرئيس التنفيذي للصندوق هناء الزهير أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المرأة على الإبداع والتميز في شتى المجالات، وتسليط الضوء على المرأة المتميزة في عدة مجالات وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع ورفع مستوى تميزها محلياً وعالمياً وخلق بيئة تنافسية شريفة وبنَاءة. مشيرة إلى أن اختيار الفائزات بالجائزة يتم من خلال فريق متخصص، ومن ثم يتم عرض النتائج على لجنة من المحكمات واستعراض كافة نشاطات ومساهمات المرشحة.

يشار إلى أن عمليات التقييم تمر بمراحل رئيسة بدءاً من تعبئة نماذج الترشيح واستقبال طلبات مشاركة مرفق بها جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، مروراً بالتحقق من المستندات وفحص طلبات الترشيح والتأكد من استيفائها الشروط العامة والمتطلبات الخاصة، والتأكد من اكتمال الطلبات ومطابقتها لشروط المشاركة في الجائزة، إضافةً إلى مرحلة التقييم المكتبي التي يتم خلالها دراسة إجابات المشاركين وتقييمها بواسطة فريق التقييم الذي يقوم بتطبيق معايير التقييم وتحديد الدرجات المستحقة، وتدوين الملاحـظات والنقاط المطلوب مناقشتها. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التحكيم حيث تقوم لجنة التحكيم بدراسة نتائج التقييم، والتأكد من دقة عملية التقييم واعتماد النتائج وتحديد الفائزين حسب كل فئة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)