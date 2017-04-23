اختتم مركز التدريب والابتعاث بتعليم حفرالباطن، البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس» بالتعاون مع قسم التدريب والابتعاث بتعليم حفرالباطن، بحضور مدير مكافحة المخدرات العقيد خالد البدر ورئيس قسم التدريب والابتعاث رافع العنزي.
وقال رافع العنزي تأتي هذه الدورة وغيرها إيماناً من إدارة التعليم بحفرالباطن على أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية ( نبراس ) وإدارة مكافحة المخدرات بحفرالباطن في التوعية من أضرار المخدرات وغرس الجانب الوقائي عند جميع المتدربين وقد شارك في هذه الدورة 30 متدرباً.
30 متدرباً في ختام برنامج التوعية بأضرار المخدرات
اختتم مركز التدريب والابتعاث بتعليم حفرالباطن، البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس» بالتعاون مع قسم التدريب والابتعاث بتعليم حفرالباطن، بحضور مدير مكافحة المخدرات العقيد خالد البدر ورئيس قسم التدريب والابتعاث رافع العنزي.
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