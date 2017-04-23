30 متدرباً في ختام برنامج التوعية بأضرار المخدرات

لقطة جماعية للمتدربين مع مدير مكافحة المخدرات

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حفر الباطننايف الشريهي

اختتم مركز التدريب والابتعاث بتعليم حفرالباطن، البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس» بالتعاون مع قسم التدريب والابتعاث بتعليم حفرالباطن، بحضور مدير مكافحة المخدرات العقيد خالد البدر ورئيس قسم التدريب والابتعاث رافع العنزي.
وقال رافع العنزي تأتي هذه الدورة وغيرها إيماناً من إدارة التعليم بحفرالباطن على أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية ( نبراس ) وإدارة مكافحة المخدرات بحفرالباطن في التوعية من أضرار المخدرات وغرس الجانب الوقائي عند جميع المتدربين وقد شارك في هذه الدورة 30 متدرباً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)
حفر الباطن  |  نايف الشريهي
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