الرياض – واس أمراء جدد لحائل والباحة والحدود الشمالية.. وتعيين نواب لأمراء مناطق وموظفين بالمرتبة الممتازة

صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل

توجيه وزارة التعليم بإنهاء اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان

اعتماد إنشاء مركز الأمن الوطني ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.. وتعيين مستشار للأمن الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عدداً من الأوامر الملكية فيما يلي نصها:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار إليه، وما أوضحه سموه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه عديداً من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيس لإيرادات الدولة، مما ساهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقيلص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة ( 2030 )، ويقترح سموه إعادة النظر في ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن إلغاء البدلات والمكافآت و المزايا المالية.

وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:

أولاً : إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ثانياً : يسري العمل بأمرنا هذا اعتبارا من تاريخه.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير المالية، باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات ( الداخلية ، والدفاع ، والحرس الوطني ) ورئاسة الاستخبارات العامة.

وفيما يلي نصه التوجيه: صاحب المعالي وزير المالية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتقديراً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء الذين قدموا التضحيات فداء للدين والوطن.

اعتمدوا صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم ، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات ( الداخلية ، والدفاع ، والحرس الوطني ) ورئاسة الاستخبارات العامة ، وإكمال ما يلزم بموجبه .

كما وجه خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ مراعاة لظروف أبنائه وبناته الطلاب والطالبات.

صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الديوان الملكي باعتماد إنشاء مركز باسم “مركز الأمن الوطني” يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي وإحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم “مستشار الأمن الوطني”.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/212) بتاريخ 11 / 8 / 1436هـ، ورقم (أ/50) بتاريخ 15 / 4 / 1437 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

* يعفى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل من منصبه.

* يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة حائل بمرتبة وزير.

* يعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

* يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة من منصبه.

* يعين صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الباحة بمرتبة وزير.

* يعفى صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.

*يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة الحدود الشمالية بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة نجران بالمرتبة الممتازة.

يعين صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة .

يعين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشاراً في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436هـ. أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه.

ثانياً : يعين المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعفى خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه.

ثانياً: يكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية .

ثالثاً: تشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع خالد بن عبدالله العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.

يعين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

يعفى الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه.

يعين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد وزيراً للثقافة والإعلام.

يعين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.

يعين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

يعين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظاً للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.

يعفى صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية من منصبه.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمرتبة وزير.

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 97) بتاريخ 4 / 4 / 1434هـ. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً في مكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

ثانياً: يرقى اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البرية.

يعفى الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز من منصبه.

يعين الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

يعين ماجد بن عبدالله البواردي نائباً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

يعين المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.

يعين المهندس منصور بن هلال بن مرزوق العنزي نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.

يعين المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائباً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

تنهى خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة بإحالته إلى التقاعد.

يعين أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب مستشاراً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

يعين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة.

يكون مستشار الأمن الوطني عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومشرفاً على أمانة المجلس.

يعين المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي مساعداً لوزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

يعين الدكتور غسان بن أحمد السليمان مستشاراً في وزارة التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (٧) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٧)