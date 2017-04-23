صحيفة الشرق – العدد 1967 – نسخة الدمام

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٧) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-٢٣)

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