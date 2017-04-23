العلماء يكشفون عن تأثيرات جديدة لعدوى الهربس على الإنسان

أكد علماء تابعون لجامعة كولومبيا الأمريكية أن عدوى الهربس الفيروسية تترك تأثيراتها السلبية على الحالة الذهنية للإنسان.

وأوضح العلماء أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد التجارب التي أجروها على أكثر من 1600 متطوع في الستينات من العمر، حيث قاموا خلال التجارب بتحليل عينات دم المتطوعين وإخضاعهم لاختبارات الذكاء.

وبينت الأبحاث أن جميع المشاركين الذين أصيبوا بعدوى الهربس من قبل، واجهوا مشاكل أثناء اختبارات القدرات المعرفية والإدراكية، كما عانوا من مشاكل تتعلق بالذاكرة.

ووفقا للخبراء فإن تلك المشاكل في عمل الدماغ قد يكون سببها تأثير فيروسات الهربس على الخلايا العصبية، ما قد يؤدي إلى فقدان كلي أو جزئي للذاكرة.