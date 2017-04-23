الإطاحة بـ 7 اختطفوا طفلة أمام والدها المعآق بعرعر

اطاحت شرطة عرعر بسبعة مجهولين اختطفوا فتاة تبلغ 14 عاماً من منزلها بوقت قياسي وكفاءة أمنية عالية وذلك بعد ان اقتحموا المنزل.

ووفقا لما ذكره الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشماليه العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي أن مركز شرطة الفيصلية تبلغ من قبل مواطن عن قيام سبعه اشخاص مجهولين بالدخول لمنزل شقيقته بحي الصالحية؛ حيث لم يكن في المنزل إلا الأبناء الصغار ووالدهم المعاق وقاموا بإرغام ابنتها البالغة من العمر (14) عاماً بمرافقتهم رغماً عنها واصطحابها على سيارتهم.

وتمكنت الفتاة من العودة لمنزلها بعد فترة بسيطة بعد أن قاموا بانزالها ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن مركز شرطه الفيصليه بالتعاون مع إداره التحريات والبحث الجنائي من تحديد الاشخاص والقبض عليهم واتضح أن ثلاثه منهم أحداث في العقد الثاني من العمر وأربعه منهم في العقد الثاني والثالث من العمر وبعد استكمال الاجراءات التحقيقيه والاستدلاليه اللازمه تم احاله المذكورين مع الأوراق لجهة الاختصاص.