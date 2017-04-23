فريق طبي بمستشفى الأمير متعب ينهي معاناة عشرينية منذ الولادة

نجح فريق طبى بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في تركيب مفصل غير اسمنتى كامل لمريضة عشرينية تعاني من الآم مزمنة وصعوبة في الحركة نتيجة لخلع ولادة مزمن بمفصل الحوض الأيسر.

وعانت المريضة كثيراً على مدار عمرها منذ الولادة من هذه الإعاقة وتعرضت على أثرها للعديد من العمليات الجراحية التي لم تنهِ معاناتها المتمثلة في صعوبة المشي وقصر الطرف السفلى الأيسر .

قام الفريق الطبي برئاسة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية د.رفيق أبو رمضان بتركيب مفصل غير اسمنتى مع طعم عظمي كامل للحوض الأيسر مع وضع طعم عظمى بشرى للحق الأيسر , والحمد لله تكللت العملية بالنجاح.

وتعدل طول الطرف السفلى وأصبحت المريضة لأول مره في حياتها قادرة على وضعي قدميها بالمساواة على الأرض وممارسة حياتها بطريقه أفضل .