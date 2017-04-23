محافظ الخبر يفتتح مهرجان الطفل والعائلة في الواجهة البحرية

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، يفتتح الأربعاء 26 ابريل 2017م مهرجان الطفل والعائلة في دورته الثانية في الواجهة البحرية في الخبر، مستمراً 10 أيام، يتخللها فعاليات ثقافية وفنية.

والتي تأتي من منطلق إيماننا بأن الطريق السليم والجيد لإخراج ارثنا التاريخي ومنجزنا الحالي هو إبراز الثقافة والفنون واتاحة الفرصة لممارستها لتكون هي المقياس الحقيقي لثقافة وطننا الغالي فمنه تبرز هذه الإنجازات لأطياف المجتمع الدولي.

يتضمن المهرجان مسابقة الطفل المسرحي في دورتها السادسة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، ولتكون هذه المسابقة مادة ثقافية ترفيهية للجمهور، يشارك من خلالها عشرة عروض مسرحية من حائل والمدينة المنورة وأبها والأحساء والدمام والخبر والقطيف بالإضافة إلى مشاركة من مملكة البحرين الشقيقة، لتقدم هذه العروض عشرون عرضاً، في الفترة المسائية وخمسة عروض مسرحية أخرى تقدم في الفترة الصباحية لطلاب المدارس الذي سيكون لهم برنامجاً خاصاً، وبهذا العدد من العروض سيتم توفير مناخ ثقافي فني وتربوي للطفل وأسرته ليس للفرجة فقط بل للتفاعل والمشاركة في العروض حسب الرؤية الإخراجية المتوفرة لكل عرض ، ويشارك أيضاً 9 مسرحيات جماهيرية، بالإضافة إلى معرضاً للفنون البصرية يتضمن أقسام “الرسم، النحت، الخط، التصوير، الكريكاتير” وأقسام تفاعلية مباشرة أمام الجمهور، لخلق أجواء تتداخل فيها الفنون بمختلف ألوانها ومدارسها.

ويسعى المهرجان في تقديم نماذج وطنية بقالب فني تعريفي لها ولخدمتها وعطائها لبلادها، لتكون قدوة حسنة، حيث يقدم شخصيات ببرنامح “معاريس التاريخ” اعتمد في الاختيار التنوع بين الرياضة والادارة والفن والعلوم، مع ايجاد المتنفسات الأخرى من مسرح خارجي ونقاط بيع للطعام وأماكن للجلوس والترويح، مستهدفين الطفل والعائلة وكافة مكونات المجتمع في ما يقدم.

يذكر أن المهرجان تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بشراكة مع مؤسسة الإعلان السابع للإنتاج الفني، ودعم من الهيئة العامة للترفية، والتعاون مع نقوش الشرقية في برنامج زيارات طلاب المدارس لتحويل الفنون الى مسؤولية اجتماعية تحقق الجمال في الفضاء العام، وقد حقق المهرجان في دورته الماضية 2016م حضوراً جماهيرياً من خلال تقديم 20 عرضاً مسرحياً من مختلف مناطق المملكة، حضرها 14800 من الجمهور المسرحي، وقدم سيرة أربع شخصيات في معاريس التاريخ”غازي القصيبي، عبدالله فؤاد، نهار النصار وعبدالله جمعة”، بالإضافة إلى معرض واحة الفن.