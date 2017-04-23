محافظ القطيف: الأوامر الملكية جاءت منسجمة مع احتياجات المرحلة القادمة

أكد محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، أهمية القرارات الملكية الصادرة مساء أمس السبت ، مثمنا مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

ووصف القرارات بالحكيمة والشاملة وجاءت منسجمة مع احتياجات المرحلة القادمة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية في كافة جوانبها وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

وأشار إلى ذلك لم يكن مستغربا على ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

ودعا المحافظ الخالدي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – داعياً الله أن يسدد خطاهم متمنياً للجميع التوفيق والعون .