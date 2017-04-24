الزعيم يحشد أسلحته لإسقاط بيروزي الإيراني
مداولات
وهل السينما إلا تلفاز من الحجم الكبير؟!
محمد الشويعر
عاش سلمان
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إلّلي أعطاهم بالزنبيل يعطينا بالقُفّه( مطبقيّه صغيره من نفس السعف المصنوع منه الزمبيل)
الله يزيدهم ،، ويرزقنا من فضله .
سبحان الله ناس عندها فلوس زي الرّز ،، وناس عندها رز بالحبّه ،، أرزاق ،، ! !
الله يرزق من يشاء بغير حساب ،، لا تناظر لما هو عند غيرك .
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إلّلي أعطاهم بالزنبيل يعطينا بالقُفّه( مطبقيّه صغيره من نفس السعف المصنوع منه الزمبيل)
الله يزيدهم ،، ويرزقنا من فضله .
سبحان الله ناس عندها فلوس زي الرّز ،، وناس عندها رز بالحبّه ،، أرزاق ،، ! !
الله يرزق من يشاء بغير حساب ،، لا تناظر لما هو عند غيرك .