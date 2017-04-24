جمعان الكرت
عقد من النسيان لمبنى مدرسة رغدان
عشر سنوات وأهالي بلدة رغدان بمنطقة الباحة ينتظرون من وزارة التعليم إعادة بناء مدرستهم للمرحلة الابتدائية التي هُدم مبناها القديم لإنشاء مبنى حديث تتحقق من خلاله الأهداف التعليمية والتربوية، ومع الأسف الشديد طال الانتظار حتى أصبح حكاية مملة وسمجة، حكاية ملؤها الحزن، وعنوانها تهميش إنجاز هذا المشروع، وتفاصيلها بقاء الطلاب على مر عقد من الزمن في مبنى مستأجر، أما خاتمة الحكاية فاليأس والإحباط.
ومازال هذا المشروع ضمن المشاريع المنسية وأضحى لغزا محيّرا لم يتمكن الأهالي من فك طلاسمه، سيما وأن الوزارة أنشأت مباني مدرسية جاءت بعده بسنوات فيما بقي مبنى مدرسة رغدان حبيس الإهمال، علما بأن المدرسة تأسست في وقت مبكر أي منذ سبعين عاماً، وتُعد من كبريات المدارس الابتدائية في منطقة الباحة من حيث عدد الطلاب، فضلا عن وجود الأرض – المخصصة للمدرسة – التي أصبحت قاعا صفصفا، تعصف بها الريح، ويلفها النسيان وتتناثر حولها وبها علامات الاستفهام العصية عن الفهم والاستيعاب، لم وزارة التعليم عجزت خلال السنوات الماضية عن إنشاء هذا المشروع! أما حكاية الممثل المالي السابق بمنطقة الباحة الذي شارك أيضا في تعطيل المشروع فإننا نظن بأن ذلك يأتي في سياق تعطيل منجز تنموي حري به أن يُنشأ ليخدم تلاميذنا الصغار، ويخدم التعليم، وحتى تتباهى به وزارة التعليم كمنجز يُحسب لها، والسؤال الجارح لم يقف قرار فردي في تعطيل منجز تنموي؟ ولم وزارة التربية والتعليم بقيت دون حراك لسنوات طويلة؟ ولوعدنا إلى الحكاية المدهشة لتذكرنا كيف استنفرت الوزارة قواها وجهودها وآلياتها لتهد المبنى القديم في غضون ساعات فقط، أما إعادة البناء فتلك تلف بها وحولها إجراءات بيروقراطية مملة وغير مستساغة أبداً ولسان حال الأهالي يقول هل تزيد سنون الانتظار؟ أم أن الوزارة ستعلن قريباً عما يبشر الأهالي؟ بإقامة مبنى نموذجي تعويضا عن جرعات الحزن الماضية، رسالة محفوفة بتطلعات وآمال وأماني أهالي رغدان لمعالي وزير التعليم، ولعلها تصله دون أن تُدس ضمن ملفات المدرسة التي لم تر النور منذ.. ويا أمان الخائفين.
هل هناك اغرب من البكاء والحديث والحزن على هدم مدرسة منذ عشر سنوات ، ربما لا يوجد هنالك طالب يشعر بالحنين والشوق لتلك المدرسة لأنة وصل الى مرحلة الجامعة على الأقل وجميعنا لا نتذكر حتى موقع ومكان المدارس التى درسنا بها ولا تفاصيل وخريطة فصول المدرسة ، لا اعتقد ان إدارة التعليم او الوزارة تملك اجهزة الهدم والبناء ، لعل تكاليف البناء تتجاوز عشرات المرات قيمة الايجار ويحتاج كل مسوءول ان يحافظ على ميزان الصرف وإلا سوف يلام على ذلك ، قد ينطبق الامر على المدارس الخاصة ولكن المدارس الحكومية لها نظرة اخرى ، لاريب ان الاهتمام بالموضوع ينم عن نفس عالية وشفافة التى هى مصدر الإبداع الاعلامى والقلم الرشيق
لنذهب ( أنت وأنا ) لمكة المكرمة محرمين بالعمرة ، وندعوا الله ( ونلح في الدعاء) بأن يعيد مدرسة رغدان الابتدائية لقرى :
1 = دار الخيال
2 = الحبيش
3 = “المضروم”
4 = الحاني
5 = الحازم
6 = آل سعيد
7 = الحبناء
8 = الحصون
9 = المعلاة
10 = المسفلة
11 = المعشي
لعل الله – سبحانه وتعالى – يتقبل دعاؤنا ، فتتذكرالإدارة العامة التعليم بالمنطقة ، أنها هدمت مدرسة قائمة بغرض إعادة بنائها فنسيتها ، ونسيتها ، ولازالت ..