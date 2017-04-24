إصدار التقويم الدراسي الجديد لبقية العام.. وحصة إضافية لإنهاء المقررات قبل «رمضان»

الرياض – واس تأجيل جميع البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل وجميع الأنشطة الطلابية اللاصفية

حسم 5 درجات من المواظبة عند غياب طالب «المتوسطة» يوماً واحداً دون عذر ودرجة لكل حصة لطالب «الثانوية»

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعميماً لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بشأن تنفيذ التوجيه السامي الكريم بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وتضمن توجيه الوزير اعتماد التقويم الدراسي الجديد لبقية العام الدراسي 1437/1438هـ، والتأكيد على كافة المعلمين والمعلمات باستيفاء كافة مفردات المقرر في الخطة الدراسية قبل بداية الاختبارات، مع إضافة حصة دراسية واحدة يومياً لجميع المراحل مدتها 45 دقيقة لضمان إنهاء المقررات.

كما نص التعميم على تأجيل جميع البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل التي تخص منسوبي المدارس ومنسوباتها إلى العام الدراسي المقبل، وتأجيل جميع الأنشطة الطلابية اللاصفية في الفترة المتبقية لهذا العام، إضافة إلى حسم (5 درجات) من درجات المواظبة عند غياب الطالب يوماً واحداً بدون عذر في المرحلة المتوسطة، وحسم درجة لكل حصة دراسية عند غياب الطالب بدون عذر في المرحلة الثانوية اعتباراً من يوم غد الإثنين 27 / 7 / 1438هـ، وتأجيل تطبيق تعميم تجويد الاختبارات رقم 59627 هذا العام لضيق الوقت، والتأكيد على إبلاغ طلاب وطالبات المنازل بمراجعة المدارس لتحديد ما يخصهم من جداول الاختبارات.

أولاً: التقويم الدراسي لبقية العام الدراسي 1437 / 1438 هـ

1 – إغلاق جميع عمليات البرامج العلاجية ورصد الدرجات في المرحلة الابتدائية بمدارس الشريط الحدودي الأحمر في الحد الجنوبي، بنهاية دوام يوم الخميس 15 / 8 / 1438هـ الموافق 11 / 5 2017م.

2 – بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبار لمدة أسبوعين يوم الأحد 18 / 8 / 1438هـ الموافق 14 / 5 / 2017م.

3- بداية إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية وطالبات تعليم الكبار (بنات) المجتازين لمعايير التقويم، بنهاية دوام يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ الموافق 18 / 5 / 2017م.

4- يستثمر الأسبوع الخامس عشر في المرحلة الابتدائية في استكمال البرامج العلاجية للطلاب غير المتقنين لمعايير التقويم، الأحد 25 / 8 / 1438هـ الموافق 21 / 5 / 2017م.

5- نهاية اختبار الفصل الدراسي الثاني الثلاثاء 27 / 8 / 1438هـ الموافق 23 / 5 / 2017م.

6- بداية إجازة نهاية العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام، بنهاية دوام يوم الخميس 29 / 8 / 1438هـ الموافق 25 / 5 2017م.

7- عودة الهيئتان التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام ومكاتب التعليم، يوم الأحد19 / 12 / 1438هـ الموافق 10 / 9 / 2017م.

8 – بداية اختبارات الدور الثاني، يوم الإثنين 20 / 12 / 1438هـ الموافق 11 / 9 / 2017م.

ثانياً: الفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي:

1 – بداية التهيئة والتسجيل للفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي (لمدة 3 أيام)، يوم الأحد 8 / 10 / 1438هـ الموافق 2 / 7 / 2017م.

2 – بداية الدراسة في الفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي، يوم الأربعاء 11 / 10 / 1438هـ الموافق 5 / 7 / 2017م.

3 – بداية الاختبارات للفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي (لمدة 3 أيام)، يوم الأحد 30 / 11 / 1438هـ الموافق 22 / 8 / 2017م.

ثالثاً: إجازة شاغلي الوظائف التعليمية:

لغرض تحديد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية؛ يصنف شاغلو الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات التعليم إلى فئتين، وتكون إجازاتهم كما في الجدول أدناه:

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية الذين تصل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس إلى 60% فأكثر، تبدأ إجازتهم في نهاية دوام يوم الخميس 6 / 9 1438هـ الموافق 1 / 6 / 2017م مع أهمية استكمال جميع تقارير العام الدراسي 1437/1438هـ وإكمال متطلبات الاستعداد لبدء العام الدراسي.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس عن 60%، تكون إجازتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة وفق النظام.

رابعاً:

يتمتع الإداريون والإداريات في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق أنظمة وزارة الخدمة المدنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٦) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)