سأبذل كل جهودي لخدمة الوطن

رفع الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة. معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وولي ولي العهد لخدمة منطقة مكة المكرمة وأهلها.

وأكد أنه سيبذل كل جهوده لخدمة هذه المنطقة التى تشهد في كل عام قدوم أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم، داعياً الله عز وجل أن يوفقه لتقديم كل ما يمكن تقديمه لهذه المنطقة، منوهاً بالجهود الكبيرة التى بذلها ويبذلها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لتنمية المكان والارتقاء بالسكان في هذه المنطقة.

ولفت إلى ما تعيشه المملكة من تطور ملحوظ يستهدف المواطنين جميعاً من خلال تقديم كامل الخدمات التي يحتاجونها، سائلاً الله العلي القدير أن يعينه على أداء هذه المهمة في رضا المولى عز وجل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)