خادم الحرمين والرئيس المصري يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة

1026116.jpg الملك سلمان يرحب بالرئيس السيسي لدى وصوله (تصوير: بندر الجلعود) 1026119.jpg .. ويستعرضان حرس الشرف في قصر اليمامة 1026118.jpg .. وخلال جلسة المباحثات الرسمية 1026120.jpg أمير الرياض ووزير الحرس الوطني وولي ولي العهد والعيبان خلال الجلسة 1026127.jpg خادم الحرمين والسيسي يصافحان المستقبلين والوفد المرافق 1026123.jpg خادم الحرمين والسيسي يصافحان المستقبلين والوفد المرافق 1026128.jpg .. وفي حديث جانبي بينهما 1026129.jpg .. وفي حديث جانبي بينهما 1026131.jpg .. والملك سلمان يودعه عقب انتهاء جلسة المباحثات 1026133.jpg ولي ولي العهد يصافح وزير خارجية مصر وأعضاء الوفد المرافق للرئيس 1026134.jpg ولي ولي العهد يصافح وزير خارجية مصر وأعضاء الوفد المرافق للرئيس 1026121.jpg والعساف وبن سعيد والجبير وقطان يتابعون الجلسة 1026122.jpg أعضاء الوفد المرافق للرئيس السيسي

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استعرضا فيها العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الجلسة، أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير المملكة لدى مصر أحمد قطان.

كما حضرها من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية اللواء مصطفى شريف، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق عبدالمنعم التراس، وقائد قوات الحرس الجمهوري الفريق محمد أحمد زكي، ومدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.

وكان الرئيس السيسي وصل المملكة، بعد ظهر أمس، إلى الرياض في زيارة رسمية، حيث كان الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية. كما كان في استقباله، أمير الرياض، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وسفيرا البلدين وأعضاء السفارة المصرية بالمملكة.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه خادم الحرمين الشريفين – والرئيس في موكب رسمي إلى الديوان الملكي، حيث كان في استقباله ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأجريت للرئيس مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح الرئيس السيسي مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشورى، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي للرئيس المصري.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس السيسي إلى صالة الاستقبال الرئيسة، حيث صافح الأمراء، الوزراء وكبار المسؤولين. كما صافح خادم الحرمين الوفد المرافق للرئيس، وأقام مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق له .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٢) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)