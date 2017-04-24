فتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية لحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروعاً لفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية تضمن تحصيلهم لأجورهم، ولحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن المشروع يهدف لتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز المبادئ الحقوقية في المملكة، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلته الأولى سيشمل العمالة المنزلية الموجودة على أرض المملكة، حيث يُلزم المشروع صاحب العمل بتوثيق عقد التوظيف إلكترونياً عبر موقع «مساند»، وتحديد الأجر الشهري للعامل، ثم بفتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية.

وأكد أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة «مساند» الإلكترونية على الرابط www.musaned.gov.sa، مجدداً دعوته لجميع عملاء الوزارة للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم بشأن العمالة المنزلية، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، ومنها التقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية «مساند»، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء 19911.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٦) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)