المشيطي: سأبذل كل جهدي للإسهام في تطوير القطاع الزراعي

رفع المهندس منصور بن هلال المشيطي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد، وولي ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.

وعبَّر في تصريح بهذه المناسبة عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدَّها تشريفاً ووسام شرف يعتز به ومسؤولية تتطلب العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر للإسهام في تطوير القطاع الزراعي.

والمشيطي حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، من جامعة الملك سعود عام 1997م، وشهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية، من جامعة الملك سعود 2006م، وعُين قائداً لفريق الجودة والتحسين المستمر لعامين. وعمل عضواً في عديد من مجالس الإدارات، منها حالياً صندوق الموارد البشرية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للاستثمار.

وعُين المشيطي وكيلاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والتطوير من أبريل 2016 إلى أبريل 2017م.

كما عُين وكيلاً للتخطيط والتطوير في وزارة المياه والكهرباء (سابقاً) في الفترة بين ديسمبر 2015م إلى إبريل 2016م.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)