الخلب: أرجو أن أكون عند حسن ظن القيادة

رفع المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير النقل.

وأعرب عن امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة الوطن ومواطنيه، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في بلادنا الغالية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها وزارة النقل. كما قدم الشكر والتقدير لوزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان لدعمه ومساندته. يذكر أن الخلب حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1992م، ولديه خبرة تزيد عن 24 عاماً، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص كان آخرها رئيسا تنفيذيا للعمليات في البنك السعودي البريطاني – ساب وفي مجموعة HSBC و عدد من المصارف السعودية الرائدة، كما عمل في بداية مشواره العملي في عدد من الشركات المتخصصة مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة وشلمبرجير العالمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)