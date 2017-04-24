سعيد وهاس
المريض الفصامي ما له وما عليه
يُعتبر مرض الفُصام «Schizophrenia» من أكثر الأمراض الذهانية «Psychosis» شيوعا، وتُمثل نسبة انتشاره بين العامة ما يُقارب 1 % قد تزيد أو تنقص لاعتبارات مُتعددة. الفُصام مرض حدي يفصل الإنسان عن واقعه الطبيعي من خلال ظهور مجموعة من العوارض «غريبة الأطوار وغير مألوفة» التي تتمثل في وجود هلوسة، في العادة سمعية «كأن يسمع المريض أصواتا تتحدث له وعليه وعنه» وكذلك ظهور الضلالات «Delusions» في صور شك وريبة من أن ضرراً قد يلحق به من قبل من حوله، وأن هناك قوى خارجية تُسيطر على فكره أو أنه ذو أهمية وشأن عظيم مع وجود اضطراب في شكل التفكير واختلاط الفكر وامتزاجه، يُضاف لذلك مجموعة من العوارض السلبية والانفعالات التي لا تتفق والسلوك الاجتماعي العام والسلوكيات الغريبة، مع ظهور عجز معرفي في التعلم والذاكرة والانتباه والتركيز والوظائف التنفيذية، يُشكل الجميع سلوكا عاما «مجموعة الفصام» لا يتفق والسلوك السوي المقبول. فيما يتعلق بالسبب، فلا يزال «لغزا مجهولا» وليس هناك سبب «أحادي» بعينه يمكنه تفسير تلك العوارض، ما تم الاتفاق عليه أن الفُصام يظهر نتيجة مجموعة من العوامل الحيوية والنفسية والاجتماعية في شكل منظور يُعرف بزيادة الحساسية للضغوط النفسية «Vulnerability-stress related»، ما أود التركيز عليه هنا أن هناك إشارات مُبكرة لظهور المرض «Early sings»، لو أُخذت بعين الاعتبار لأمكن تفادي ظهور المرض بحلته المرضية الكاملة، وما إن تطفو العوارض الفُصامية على السطح، تبدأ رحلة العلاج.
علاج الفُصام ليس بالأمر الهين، وهو من مجموعة الأمراض القابلة «للعلاج» وليس «الشفاء» التام، يتنوع التدخل العلاجي بتنوع المُسببات من استخدام أدوية مُضادات الذهان «Antipsychotics» في جيلها الجديد والعلاج النفسي «Psychotherapy» بُمختلف مدارسه ومناهجه والتدخل الاجتماعي والبيئي واكتساب المهارات الاجتماعية، متى ما توافرت مثل تلك التدخلات العلاجية مُجتمعة، كان مآل المرض جيدا، وأمكن التحكم به، ليعيش المريض حياة طبيعية ويُمارس دوره الحياتي كإنسان في شتى المجالات، عدم توافر تلك التدخلات أو بعض منها ينعكس سلبا على مسار المرض، ليصبح «مزمنا»، ويجعل حياة المريض أكثر صعوبة ويخسر المُجتمع عضوا من أعضائه، ويكلف القطاع الصحي كثيرا من الإنفاق. للحديث بقية.
موضوع الفصام الذهني من اهم امراض العصر ولابد التركيز عليه وخصوصا انتشار المرضى في الشوارع دون رقابه من اهل المريض وكذلك وزارة الصحه والجهات المختصه
لان هذا المريض الذهني قد يفكر اولا في الانتحار وثاني الاضرار بذويه لاسمحالله بالقتل وكذلك قد يصل الى مرحلة الهولوسه وخصوصا في الافراط او عدم الانتظام في الدواء
ولكن عندي حالة وتم معالجتها بنسبه 76% بعد تجربة ومتابعة
دكتورنا العزيز، جاري لديه مريض فصامي والكل لا يعرف كيف يتعامل معه، يدخل المستشفى شهرين ويتحسن شوي ويرجع بعد أسبوع للمستشفي، وهكذا من سنين، مرفروض من الجميع ويمثل مشكلة للجميع، لدرجة افكر أبيع بيتي وارحل من الحي، أعرف انه ليس بيده، وأنه مرض من الله مثل الأمراض الاخرى، سؤالي وين الحل؟ تقول قابل للعلاج ويمكن يصير طبيعي، كيف وأنا اشوف عكس ذلك؟ من المسؤول عن الواقع الصحي والاجتماعي والانساني لأمثال هؤلاء؟ هل هؤلاء المرضي وأهلهم من يدفع فاتورة المرض؟ هل النظام الصحي يتحمل مسؤليتهم أم النظام الاجتماعي أم الاسرة؟ ارجوك واصل في الموضوع لحاجة الناس لهذا الطرح. تحياتي وأقول المريض هو ابننا وأخينا وقريبنا وجارنا وفِي النهاية هو إنسان له حقوق ولو مرض إدراكه.
طبعا متعه العقل والاتزان نعمه من الله والقلم مرفوع عن المجنون لهاذا فهو طيب القلب يمكن ان يثار او يستدرج بسهوله واحيانا اقول في قراره نفسي ان المجنون سعيد بسيط لايهتم ولا يكمل ولا يخطط ادراكه للوقت بسيط يعيش اللحضه التى تعبنا ان نعيشها نحن العقلاء واتوقع ان سكرت الموت لاتخيفه لهاذا فهو يعانى ولكن الله اوجد من يرعاه ويهتم به فهو يعيش معنا ولكنه لا يحاسب في الاخره لكون ذروه التمييز ضئييله ويكفى انه متصالح مع ذاته وهي اصدق اصدقائه