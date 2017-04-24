«قياس» يكرِّم الفائزين بجائزة «التميز العلمي» والمدارس المتميزة

يقيم المركز الوطني للقياس الأربعاء 7 شعبان 1438هـ، حفل جائزة «قياس» للتميز في دورته الخامسة، لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين في اختبارات المركز والمدارس المتميزة في دورتها الخامسة، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض، تحت رعاية معالي رئيس هيئة تقويم التعليم معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي.

وأوضح مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي بمركز «قياس» إبراهيم الرشيد، أن التكريم يأتي انطلاقًا من مسؤولية المركز المجتمعية، وإسهامًا منه في تحقيق المؤسسات التعليمية وظيفتها المنشودة، والنهوض بالجهود التنموية في المملكة وصولاً إلى مجتمع المعرفة، كما يهدف المركز من خلال جائزة قياس للتميز إلى تشجيع المؤسسات التعليمية على توفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في الريادة والتميز، وتوطيد مهمته وإذكاء روح المنافسة الشريفة في مجالات التميز العلمي، مؤكداً أن الجائزة مبنية على أسس ومعايير عالمية، وتحاكي مثيلاتها في الرؤى والأهداف.

وستمنح الجائزة هذا العام لـ 12 طالباً، و13 طالبة مـن خريجي الثـانوية (بقسميها العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية) الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيل الدراسي اللذين أجراهما المركز في العام السـابق لتاريخ الجـائزة، وفـق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين.

وأضاف أنه سيتم كذلك تقديم دروع وأوسمة للمدارس المتميزة تحمل شعار الجائزة وسنة الحصول عليها، وسيتم منحها هذا العام لـ 6 مدارس بنين، و7 مدارس بنات، وذلك وفق ضوابط ومعايير الجائزة، وهي تمنح للمدارس الخمس الأولى بنين وبنات، التي تحقق أعلى متوسط في اختبارات المركز، وفي حال حصلت مدرسة على الجائزة ثلاث سنوات متوالية، فإنها تمنح في المرة الرابعة وسامًا تمتلكه المدرسة، وفي حال عدم تمكن المدرسة من المحافظة على تميزها وتحقيقها لشروط الجائزة يسحب الوسام منها، ويحق لها الترشح للجائزة من جديد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٦) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)