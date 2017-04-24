أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن حزمة الأوامر الملكية تعكس حرصه على رفاهية وراحة أبنائه وبناته من مواطني المملكة، وتعد امتداداً لسياسة البناء للمستقبل وتعزيز قيم العطاء.
وأشاد بما تضمنته الأوامر من إعادة جميع البدلات والميزات المدنية إلى موظفي الدولة إلى ما كانت عليه، وتعيين عدد من الشباب أمراء ونواباً للأمراء، ومكافأة المرابطين على الحدود، وغيرها من الإجراءات، مؤكداً أنها تهدف إلى توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتقدير المرابطين من أبناء الوطن الذين قدموا التضحيات فداء للدين والوطن، وتعد استمراراً لما قامت عليه هذه البلاد، من تلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الأصيل.
وأشار الصمعاني إلى أن الأوامر الملكية تكشف تجاوز الاقتصاد السعودي مرحلة الانخفاض في الإيرادات بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة والمبادرات والبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة الرشيدة لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتنويع المصادر، وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة، وترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في ضوء رؤية المملكة 2030.
بناءٌ للمستقبل وتعزيز لقيم العطاء
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن حزمة الأوامر الملكية تعكس حرصه على رفاهية وراحة أبنائه وبناته من مواطني المملكة، وتعد امتداداً لسياسة البناء للمستقبل وتعزيز قيم العطاء.
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