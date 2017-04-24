أمير الباحة: الثقة الملكية وسام على صدري

رفع الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة.

وقال: «إن الثقة الملكية تعد تشريفًا ووسامًا على صدره»، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد لخدمة منطقة الباحة وأهلها الكرام، ومؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل كل ما يخدم أبناء منطقة الباحة.

وأعرب أمير الباحة عن خالص الشكر والتقدير للأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، على جهوده في منطقة الباحة التي شهدت إبان فترة توليه الإمارة قفزات تنموية كبيرة، مؤكداً أنه سيسعى مع زملائه في إمارة المنطقة والقطاعات الحكومية لاستكمال مسيرة البناء والنهضة في ظل الدعم الكبير من لدن القيادة الرشيدة.

ونوّه سمو الأمير حسام بن سعود بما تعيشه بلادنا من تنمية شاملة في جميع المجالات التي جاءت بفضل من الله تعالى ثم بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تألو جهدًا لإيجاد الحياة الكريمة للمواطن السعودي، من خلال تقديم كامل الخدمات التي يحتاجها المواطن في كل قرية ومحافظة ومدينة من مدن المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)