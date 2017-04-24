العائد إلى الشرقية.. مسؤولاً

أقام في المنطقة الشرقية خلال سنوات طفولته، طالباً في مدارس الظهران، حين شغل والده منصب نائب أمير المنطقة الشرقية. بعدها انتقل إلى العاصمة. استأنف حياته ودراسته، حتى تخرّج في القانون من جامعة الملك سعود، ودخل ميدان العمل، وصولاً إلى قسم الشؤون السياسية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن. لكن الأمير أحمد بن فهد بن سلطان؛ عاد إلى مرابع طفولته الأولى، المنطقة الشرقية، ليشغل منصب نائب أمير المنطقة فيها..

وعلى الرغم من حداثة سنّه؛ فإن الأمير الشاب كرّس حياته للدراسة الجادة والعمل الدؤوب.

نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان في سطور

المراحل الدراسية:

* المرحلة الابتدائية في مدارس الظهران بالمنطقة الشرقية

* المرحلة المتوسطة بمدارس نجد بمدينة الرياض

* المرحلة الثانوية في مدارس دار السلام عام 2003

* المرحلة الجامعية: بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود عام 2007 م

* حصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال البحوث، وإدارة الأصول، والوساطة المالية والإدارات المصرفية الاستثمارية من شركة جدوى للاستثمار.

* أعماله الخيرية: للأمير أحمد بن فهد بن سلمان عديد من الاهتمامات الخيرية والمساهمات الإنسانية، وهو عضو في عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، منها:

* العضوية الشرفية لجمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

* عضو في اللجنة التطوير للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان».

* كذلك انضم إلى مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام» إنسان» في 13 أبريل 2013 م .

* رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» منذ عام 2013 م

* قسم الشؤون السياسية في سفارة المملكة في لندن منذ عام 2014 م.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٥) بتاريخ (٢٤-٠٤-٢٠١٧)