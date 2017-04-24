جيت بوقتك (الإنفيرتر المزدوج) – LG
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٨) صفحة (٠١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-٢٤)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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جيت بوقتك
بشترك بالمسابقة
مكيفات مضمونه وجودتها ممتازة
اتمنى اغير مكيفاتي
ممتاز
تكنلوجيا يعجز التعبير عنها
ليت الدنيا كلها مكيفات إل جي خصوصاً الشارع في السعودية
مبيعاتت مدونه وبجودة ممتازة
جميله ورهيبه وموفره اكثر وانصح الكل بشرائها